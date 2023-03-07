高雄輕軌聯醫站闖越軌道罰單冠各站 市府擬設矮欄杆

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄輕軌C22聯合醫院站前，經常有民眾違規闖越輕軌軌道，1、2月各開出71張罰單，高居各站之冠。高雄市捷運局近期會同相關單位會勘，評估決定在周邊設置矮欄杆，避免民眾違規。

根據高雄市警察局捷運警察隊統計，高雄輕軌去年整年違規件數40件，其中聯合醫院站就占24件；今年1月違規件數更多，輕軌全線共開出86件罰單，其中71件即在聯合醫院站前。

今年2月，輕軌全線共開罰79件違規，結果其中聯合醫院站又占了71件，且多為闖越軌道。捷警今天接受中央社記者訪問表示，分析原因，可能與以往民眾多習慣從高雄市立聯合醫院面對美術館路的門口進出醫院有關。

捷警表示，現在美術館路有輕軌經過，無法直接穿越軌道進出，須從旁邊的美術館路與美術東四路或中華路口的行人穿越道出入醫院，但部分民眾仍會直接從美術館路門口進出，就容易發生民眾直接闖越門前輕軌軌道的違規情形。

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儘管捷警設告示、宣導及開單，2月違規情形仍無明顯改善，高雄市政府捷運局2月中旬曾邀集警方、交通局等相關單位到場會勘，評估決定設置矮欄杆，避免民眾闖越輕軌軌道。

高雄市捷運局也對記者表示，捷警有反映輕軌聯合醫院站周邊違規情形較多，經會勘後決定在聯合醫院站周邊軌道設置矮欄杆，預計3月底或4月初完成，避免民眾再發生直接闖越軌道的違規事件。（編輯：陳仁華）1120307