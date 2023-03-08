花蓮秀林頻傳山豬吊陷阱傷狗 1月起近10件

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花蓮秀林鄉水源村近期有民眾通報犬隻因山豬吊陷阱而受傷，有的成殘肢無法復原；縣府呼籲民眾尊重動物生命，若查證屬實將依法裁罰。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月8日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮近期有民眾通報犬隻因山豬吊陷阱而受傷，縣府呼籲尊重動物生命，查證屬實依法裁罰，若致動物死亡、肢體殘缺等，最重處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰金。

日前有縣議員接獲民眾陳情指出，秀林鄉水源村附近，從今年1月起，已經有將近10起的山豬吊陷阱傷狗事件，有的尋聲救回，成了跛腳犬，有的是隔了許多天後才發現，但狗已成殘肢無法復原，且在現場撿拾到山豬吊。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，針對近期相關通報案件，除依法沒入獸鋏、山豬吊等物品予以銷毀外，也由各鄉鎮巿公所協助宣導，呼籲民眾勿違法使用非經主管機關許可的方法捕捉動物。

花蓮縣動植物防疫所將於3月10日上午10時協同水源派出所於秀林鄉水源活動中心辦理動物保護宣導講習會，邀鄉親與會，更加瞭解動物保護相關規範。

周黃得榮指出，111年度依規定進行縣內五金行（獸鋏等）查核工作，共稽查25場次，皆無查獲有製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏情事。

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周黃得榮說明，行政院農業委員會109年公告，非經主管機關許可，禁止使用含金屬材質的套索陷阱捕捉動物。此外，依動物保護法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；捕捉動物不得使用獸鋏及其他經主管機關公告禁止的方法（含山豬吊）；非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏。違者處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰；若致動物死亡等，可處2年以下有期徒刑，最重併科200萬元罰金。

除了依法禁用獸鋏及山豬吊之外，周黃得榮也呼籲，動物保護法規定，飼主對於其管領的動物，應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，違者可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰；飼主務必善盡管理飼養責任，避免動物受到傷害，也得免受裁處。（編輯：陳仁華）1120308