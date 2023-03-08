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桃園YouBike 4/1起前1小時免費

2023/3/8 20:50
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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市長張善政今天表示，桃園市YouBike公共自行車4月1日從前30分鐘免費延長為前60分鐘免費；市府預估，一年將有190萬人次受惠。

張善政下午主持市政會議，聽取交通局「30K幸福里程政策－公共自行車10K幸福里程」專題報告後表示，4月1日起，市府將實施「前60分鐘免費補助」政策。

張善政說，將請交通局持續研擬各項配套措施，滾動修正既有公共自行車站點，各局處協助盤點負責的自行車道讓觀旅局彙整，讓「公共自行車騎乘60分鐘觀光導覽地圖」能夠更加完整。

桃園市政府交通局副局長王旭斌表示，桃園自民國105年開始推廣公共自行車租賃服務，目前全市共有407站公共自行車租賃站，提供1萬321輛自行車。

王旭斌說，既有優惠措施為前30分鐘免費，4月1日起延長既有優惠時間，實施「前60分鐘免費補助」的新政策，等同於民眾可享有10公里免費的路程。

王旭斌指出，此新優惠措施上路之後，預估一年將有190萬人次受惠，增加15%的騎乘量，且因騎乘公里數將由5公里增加為10公里，可大幅減緩民眾通勤騎乘壓力、填補公車路網縫隙與擴大觀光效益。

另外，觀旅局也將規劃「公共自行車騎乘60分鐘觀光導覽地圖」，整合性宣傳桃園市觀光資源，進而提升公共自行車假日觀光使用率，擴大邊際效益。（編輯：李錫璋）1120308

#張善政
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#桃園市政府交通局
張善政
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