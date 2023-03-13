竹北豆子埔溪水異常混濁 環保局查獲工地排廢水

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新竹縣環保局12日獲報在竹北市豆子埔溪莊敬3路下游方向，水質顏色異常呈現混濁，稽查人員前往附近營建工地稽查，13日查獲為一處營建工地所排廢水，將依法開罰。（新竹縣環保局提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣環保局昨天獲報在竹北市豆子埔溪莊敬3路下游方向，水質顏色異常呈現混濁，稽查人員連2天前往附近營建工地稽查，今天查獲是一處營建工地所排廢水，將依法開罰。

新竹縣環保局向中央社記者表示，昨天獲報在竹北市豆子埔溪溪莊敬3路下游方向，水質顏色異常呈現混濁，連續2天派員前往稽查鄰近營建工地，以釐清排放源頭。

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環保局指出，今天查獲是因一處營建工地排放混濁廢水，導致豆子埔溪的水色混濁，已在放流口採樣檢測，後續會依檢測結果後依水污染防治法開罰，可處新台幣6萬元至2000萬元。

環保局說，營建工地開工前需檢具逕流廢水削減計畫書，獲核可後要依計畫內容執行，但有部分業者為便宜行事，未將逕流廢水妥善處理而排放，因而造成溪流或溝渠等污染，將依法追究責任。（編輯：李錫璋）1120313