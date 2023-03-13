更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹北豆子埔溪水異常混濁 環保局查獲工地排廢水

2023/3/13 19:31（3/13 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣環保局12日獲報在竹北市豆子埔溪莊敬3路下游方向，水質顏色異常呈現混濁，稽查人員前往附近營建工地稽查，13日查獲為一處營建工地所排廢水，將依法開罰。（新竹縣環保局提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月13日
新竹縣環保局12日獲報在竹北市豆子埔溪莊敬3路下游方向，水質顏色異常呈現混濁，稽查人員前往附近營建工地稽查，13日查獲為一處營建工地所排廢水，將依法開罰。（新竹縣環保局提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣環保局昨天獲報在竹北市豆子埔溪莊敬3路下游方向，水質顏色異常呈現混濁，稽查人員連2天前往附近營建工地稽查，今天查獲是一處營建工地所排廢水，將依法開罰。

新竹縣環保局向中央社記者表示，昨天獲報在竹北市豆子埔溪溪莊敬3路下游方向，水質顏色異常呈現混濁，連續2天派員前往稽查鄰近營建工地，以釐清排放源頭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局指出，今天查獲是因一處營建工地排放混濁廢水，導致豆子埔溪的水色混濁，已在放流口採樣檢測，後續會依檢測結果後依水污染防治法開罰，可處新台幣6萬元至2000萬元。

環保局說，營建工地開工前需檢具逕流廢水削減計畫書，獲核可後要依計畫內容執行，但有部分業者為便宜行事，未將逕流廢水妥善處理而排放，因而造成溪流或溝渠等污染，將依法追究責任。（編輯：李錫璋）1120313

#新竹縣環保局
#竹北市
#豆子埔溪
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族