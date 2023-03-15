金門縣府爭取預算 中央指示導入在地意象設計

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣政府表示，縣府團隊就重要道路、東半島遊憩公園和太武山風貌優化等議題向行政院簡報，爭取預算；中央建議建設過程中導入更多金門意象設計，豐富金門觀光立縣元素。

金門縣政府工務處今天發布新聞表示，縣長陳福海近日率縣府工務處、建設處團隊赴行政院拜會政務委員張景森與內政部營建署長吳欣修，提報地區重大建設優化改善方案，爭取中央支持與協助。

新聞稿表示，聽取縣府簡報後，張景森總結，行政院肯定並支持縣府重大建設，但提醒地區道路建設過程中針對重要路口節點的意象營造可多加著墨；並建議大小太湖評估開放水域活動的可行性；有關海印寺周邊風貌規畫，指示朝向與周邊景區串接，以整體片區概念規畫。

吳欣修也表示，將協助整合有關法令規範的框架限制，後續也將由金門國家公園提出相對應方案。

簡報時，工務處團隊說明以「太湖湖畔綠蔭遊憩升級計畫」為發想，串接周邊景點及遊憩升級，打造金門東半島適合各族群鄉親及遊客的共融遊憩公園，採整體空間規畫的思維分區分期建構，希望中央挹注計畫所需預算。

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在道路建設方面，縣府指出，1-1計畫道路為串連水頭至尚義機場道路運輸廊道重大建設，強調金門小三通經過3年的停航重啟專案復航後，未來小三通載運量將逐步回復；因此，繼1-1計畫道路（金豐路）完成後，規畫將1-1延伸路段從西海路開通至環島南路1段官裡聚落路口，除可疏解現行城區的車流，同時增進海陸空運輸連結性及功能性，希望中央全額補助經費。

對於張景森抵金時多次到訪的太武山，縣府建設處團隊提出優化改善倡議表示，太武山為金門重要景區，山頂的海印寺更是地區民眾信仰重心，近年有民眾與團體建議改善海印寺建築軸線現況，以及建築物配置規畫，因事涉金門國家公園管理處管轄與法令規定，希望中央能統合溝通協調，突破法令限制，完善文化底蘊與建設發展共好的願景。（編輯：黃世雅）1120315