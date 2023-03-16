鳳梨釋迦爭取再銷中國 東縣府訂定蟲害零檢出規範

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台東縣府和台東大學合作，從田間到包裝、出貨訂定一套蟲害零檢出規範，也建立生產履歷，台東縣長饒慶鈴（右）16日宣布，副縣長王志輝將於22日率團前往北京與陸方說明規範，除力爭恢復台東鳳梨釋迦外銷外，更希望能透過有效溝通為農民再拚出口中國市場。中央社記者盧太城台東攝 112年3月16日

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東縣府和台東大學合作，從田間到包裝、出貨訂定一套蟲害零檢出規範，也建立生產履歷；22日副縣長王志輝將率團前往中國說明，爭取最快年底鳳梨釋迦重回中國市場。

民國110年9月中國以台灣釋迦檢驗出害蟲介殼蟲，禁止輸入；台東9成鳳梨釋迦銷往中國，這2年受到嚴重衝擊。

台東縣政府與台東大學教授李俊霖今天一起召開記者會，宣布台東鳳梨釋迦輸出中國地區訂定檢疫措施規範。

李俊霖說，從去年9月開始挑選台東3家鳳梨釋迦集貨場的農民合作，從田間管理、生產到包裝、出貨，建立一套標準流程和規範，可以將鳳梨釋迦害蟲降低到幾乎零檢出及農藥符合安全用藥，建立生產履歷，以最高規格接受中國防檢。

縣府農業處表示，111年9月起便與台東大學合作進行「台東鳳梨釋迦田間與集貨環境研究與改善計畫」，從台東縱谷線、南迴線及海線挑選3家集貨場為實驗對象，按規範辦理試驗；改善計畫實施後，今年更制定相對嚴謹的「台灣鳳梨釋迦（Annona x atemoya）輸往大陸檢驗檢疫管理規範」，實驗結果顯示，粉介殼蟲清除率可達99%以上。

農業處指出，能有這麼好表現，是因為採用通過產銷履歷驗證的鳳梨釋迦，並規範每顆果品使用空壓機噴除粉介殼蟲的時間，且包裝區、清潔區動線應區隔，避免二次污染，希望在解決粉介殼蟲檢疫問題後，台東鳳梨釋迦能順利恢復輸往中國。

縣長饒慶鈴表示，縣府一直沒有放棄最主要的中國外銷市場，除以積極務實態度解決問題外，2年前中國以檢疫出「大洋臀紋粉介殼蟲」為由暫停台東鳳梨釋迦進口時，縣府便力推「有害生物零檢出」方案，加強舉辦農民講習會、輔導果園加入產銷履歷驗證，更補助產銷班、合作社共109台空壓機噴除粉介殼蟲。

饒慶鈴宣布，王志輝將於3月22日率團前往北京與陸方說明規範，除力爭恢復台東鳳梨釋迦外銷外，更希望能透過有效溝通為農民再拚出口中國市場。

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饒慶鈴強調，若此次訂定的規範能獲得正式回應，後續將按此規範落實輔導，實現高品質台東鳳梨釋迦的生產策略與集貨場管理方式，積極顧好果品品質，在有好品質作為後盾下，期盼能在年底鳳梨釋迦上市時重返中國市場。

除重啟外銷中國外，也同時持續開拓內、外銷市場與擴大線上及實體通路販售點，爭取每個能增加銷量的機會，穩定縣內農民生計。（編輯：陳仁華）1120316