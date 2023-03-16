宜蘭綠博會3/31登場 打造永續性迷宮寓教於樂

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「2023宜蘭綠色博覽會」31日起將在武荖坑風景區登場，宜蘭縣政府16日在縣府大廳發表「莎士登迷宮」主題曲，縣長林姿妙（後中）出席與會，歡迎大家參訪綠博，一起探索迷宮、探索宜蘭。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月16日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）宜蘭綠色博覽會3月31日起在武荖坑風景區登場，今年打造「莎士登迷宮」凸顯永續性主題，裡頭有實境解謎遊戲、小迷宮、遊戲闖關體驗、藏寶箱裝置藝術等，寓教於樂。

宜蘭縣政府今年再次與資深音樂人謝文德、作詞人黃馨頤及歌手蔡永淳合作，今天在宜蘭縣府大廳發表「莎士登迷宮」主題曲「For Tomorrow我們共同的未來」，另由謝文德創辦的「哈特音樂劇團」也在記者會帶來全新的兒童音樂劇「蜜蜂之歌」。

宜蘭縣長林姿妙在會中表示，綠博會將從31日起到5月14日登場，除互動體驗設施外，大家也別忘武荖坑風景區內的清澈溪水、蔥綠山林及滿滿的芬多精。今年綠博會還與其他縣市合作，推出專區及縣市週活動，入園民眾不僅可一覽各縣市的特色山海物產及環境保護成果，更可在縣市週活動期間，享有百元入園優惠。

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宜蘭縣府指出，「莎士登迷宮」裡共有一套實境解謎遊戲、2座小迷宮、3個遊戲闖關體驗區、16個環境永續展館及17個聯合國永續發展目標（SDGs）藏寶箱裝置藝術，除了好玩外，更埋藏永續農業、海洋等知識，寓教於樂。

「莎士登迷宮」為永續性迷宮（The Sustainability Maze），宜蘭縣府表示，今年的「莎士登迷宮」代表永續、持續的意思，就是以永續家園概念，維持與全世界關心環境的脈動一致。（編輯：戴光育）1120316