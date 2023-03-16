配合萬金石馬拉松 新北推青春山海線消費優惠

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（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市政府表示，萬金石馬拉松將於19日登場，經發局配合推出「青春山海線」行銷活動，3月底前憑活動DM或選手號碼布，可以在萬里、金山和石門等地的特約店家享消費優惠。

新北市政府經發局新聞稿表示，市府自108年起跨局處推出「青春山海線」品牌，橫跨北海岸淡水、三芝、石門、金山、萬里到瑞芳、貢寮等8個行政區，推廣低碳旅遊及特色伴手禮。

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經發局長何怡明表示，為積極宣傳青春山海線品牌，自110年起輔導業者運用在地食材開發新商品，並且重新設計外包裝，成功打造14款伴手禮商品及2款限量山海線禮盒，同時協助業者拓展銷售通路，截至111年底已創造超過新台幣450萬元銷售額。

何怡明強調，青春山海線串連特色景點及優質店家，配合3月19日新北市萬金石馬拉松，萬里、金山、石門等地區特色店家將推出來店消費9折或消費滿額送好禮等多項優惠活動，歡迎選手和親朋好友們參與活動的期間，體驗新北的好山好水。（編輯：張銘坤）1120316