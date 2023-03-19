澎湖大和盃磯釣賽 漁獲全數捐贈作公益

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邁入第8屆的「大和盃磯釣邀請賽」17日起在澎湖北海周邊4座島礁展開，19日總決賽由來自新竹市的好手吳璨全（中）勇奪冠軍，前3名選手開心受獎。中央社 112年3月19日

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（中央社澎湖縣19日電）澎湖「大和盃磯釣邀請賽」，經過3天激烈的競竿，來自新竹市的吳璨全在總決賽以10連勝成績，奪得冠軍寶座，而決賽的漁獲則全數捐贈給澎湖老人之家與惠民啟智中心等弱勢單位。

由馬公市公所與大和事業股份有限公司共同舉辦的第8屆澎湖「大和盃磯釣邀請賽」，由藝人沈文程代言，自17日起在澎湖北海的姑婆嶼、女人嶼、屈爪嶼及毛司嶼等4座島礁進行，來自全國各縣市88名磯釣好手，同場在風浪中各自甩竿競技，展現磯釣的技藝。

大和盃磯釣邀請賽今天進行最後決賽，由於海域風浪增強，各磯釣選手仍全力以赴，大黑毛、沙格、黑鯛、臭肚、鸚哥、龍占等咬勁釣況不錯，與賽磯釣選手都有斬獲，來自新竹市49歲吳璨全以技高一籌的釣技，10連勝奪下此次賽事的冠軍，令所有磯釣選手讚賞，獨得價值近10萬元的磯竿等全套裝備，高雄王治民和澎湖郭建助則分居2、3名。

大和盃磯釣邀請賽今天進行總決賽，所有磯釣好手所釣漁獲將全數作公益，分別由馬公市長黃健忠與大和事業董事長陳秋明2人轉贈澎湖老人之家與惠民啟智中心，讓弱勢民眾可品嚐到新鮮味美的漁貨，莊華洲與翁秀媚2名主任代表受贈並回贈感謝狀，並相約明年再見。（編輯：黃世雅）1120319

第8屆「大和盃磯釣邀請賽」經過3天激烈競技後，19日揭曉冠軍得主，而決賽漁獲則全數捐贈澎湖老人之家與惠民啟智中心，受贈單位也回贈感謝狀。中央社 112年3月19日