新北：納管未登記工廠改善計畫送件率逾98%

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（中央社記者王鴻國新北20日電）未登記工廠改善計畫收件期限今晚截止，新北市政府列案納管3287家中，共有3225家提交計畫，送件比例達9成8以上，後續將持續輔導廠商朝向合法化的目標邁進。

新北市經發局長何怡明向中央社記者表示，今天雖是未登記工廠提交改善計畫的最後一天，但為了提供廠商及時提交計畫，經發局今天延長到晚間7時才截止收件。

她表示，納管3287家廠商中，共有3225家提交，送件比例達9成8以上，經承辦人員主動和廠家電話連繫，初步統計有53家廠商因無法取得地主同意書或尋找不到適當土地等因素，可能停業或另找土地設廠，另有9家可能以郵寄方式送件，將以郵戳為收件日期依據。

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何怡明表示，特定工廠登記取得必須經歷申請納管、提送改善計畫、實質改善及特定工廠登記4個階段，畢竟所有廠商都能提供相當的就業機會，因此，未來經發局將持續針對改善計畫補正及執行開設各項輔導課程，或是輔導尋找適當土地搬遷，以協助廠商朝向合法化的目標邁進。

經發局表示，未登記廠商如果屬於低污染產業，市府未來將採協助用地取得等配套措施，以輔導遷移為主軸；如果屬於高污染或有公安疑慮的未登記工廠，將加強查報執行，於改善期滿後主動稽查，如屢屢未配合改善或停工，將停止供水供電。（編輯：李錫璋）1120320