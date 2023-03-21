同禮部落供山友住宿遭罰 專案輔導民宿合法化

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花蓮秀林鄉大同、大禮部落位於清水大山等登山必經路線，因提供屋舍供山友過夜，被花蓮縣政府依照觀光條例開罰，族人反映山區沒水、沒電也沒路，難以達到合格民宿標準，向民進黨籍立委伍麗華陳情。中央社記者張祈攝 112年3月21日

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮秀林鄉同禮部落因提供山友過夜，被縣府依觀光條例開罰，族人反映山區沒水電也沒路，難達合格民宿標準，立委伍麗華協調相關單位座談，決議專案輔導，協助申請合法民宿。

大同大禮部落（簡稱同禮部落）位於太魯閣國家公園境內，位於清水大山等登山必經路線，去年11月因在網路招攬住宿，被花蓮縣審計室抽查發現後，發文縣府調查，經蒐證調查屬實，因沒有合法民宿登記，今年1月共7家被依發展觀光條例開罰新台幣3萬元，並勒令停業。

民進黨籍立委伍麗華接獲族人陳情，今天邀集行政院政務委員張景森、交通部觀光局旅宿組副組長簡瑛誼、太魯閣國家公園管理處長楊金臻、花蓮縣府觀光處觀光產業科長陳勇男及大同、大禮部落族人舉行座談會，會後上山會勘。

同禮部落族人郭新勇指出，大家都很樂於走向合法化，但同禮部落沒有公路，只能步行到達，又沒水沒電的家屋，難以達到合法民宿門檻。

同禮協會理事長、大同大禮自救會長李慧蓮說，族人不想繼續偷偷摸摸接待山友，目前各單位都釋出善意，願意輔導合法化，因權責單位有太管處、花蓮縣府及秀林鄉公所，希望能清楚告知實際申請程序及期程，或提供單一窗口專案協助。

秀林鄉公所承諾協助民眾取得民國74年空照圖，按照空照圖範圍提供合法房屋證明，74年以後增建範圍，須向太管處取得使用執照。

太管處強調，同禮部落位於國家公園內一般管制區，在不違背國家公園目標與方針，原土地利用型態，對此區居民得依規定申請私有建物的建設「沒有特別嚴格」，會全力協助民宿合法化。

花蓮縣府觀光處指出，輔導民宿合法經營，首要是建物使用執照或合法房屋取得是基本條件，同禮部落因地域特殊，會以專案方式進行，接獲申請後會安排現勘，依現場狀況簡化勘查，順利的話申請到核照1個月內可完成。

張景森指出，政府推動開放山林政策，原住民是夥伴可以協助登山發展，山區房舍基礎建設不足，不應採取和都會區相同民宿標準，建議觀光局在觀光發展條例內，能針對區域性不同，提供不同條件的申請模式。

張景森也建議各國家公園興建山屋計劃應納入當地現有原民房舍，協助修繕即可提供山屋服務，若同禮部落有結構安全鑑定、修繕等需求，希望太管處編經費協助。

伍麗華會中決議，針對大同大禮部落提供山屋服務卻面臨非法民宿的裁罰案例，近期會以專案方式協助就地合法，長期規劃，希望國家公園協助既有山上建物成為合法山屋，提供補助予以修繕，提供登山客舒適環境。（編輯：郭諭儒）1120321

花蓮縣秀林鄉大同大禮部落族人提供山屋服務卻面臨非法民宿裁罰，民進黨立委伍麗華（前排右2）接獲太魯閣族人陳情，21日邀集行政院政務委員張景森（前排右3）等人，前往大同、大禮部落會勘。中央社記者張祈攝 112年3月21日