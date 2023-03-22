花蓮爭取中央經費 400座公車站牌升級智慧化

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花蓮全縣公車站牌共1300餘座，縣府爭取中央經費，升級台9線、台11線上400處候車站牌為智慧站牌，並與剪紙藝術家合作，打造「太陽的故鄉」意象。圖為東大門車站。中央社記者張祈攝 112年3月22日

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮全縣公車站牌共1300餘座，縣府爭取中央經費，升級台9線、台11線上400處候車站牌為智慧站牌，並與剪紙藝術家合作，創造「太陽的故鄉」意象，已全數完工陸續啟用。

花蓮縣政府建設處向中央爭取花東基金挹注，進行偏鄉地區公共運輸服務升級計畫，斥資新台幣8000萬元，建置台9線、台11線共400座智慧站牌，改善候車環境、提供即時公車資訊，今天在東大門站舉行智慧站牌3.0啟動儀式。

花蓮縣400座智慧站牌分別採用液晶顯示器（LCD）及電子紙呈現，共有太陽能供電、多路線即時動態輪播、愛心燈、WIFI無線上網、公車智慧路線圖時刻表切換、到站提示音及「中英韓日簡」5種語言切換鈕等7項功能，其中東大門站是7項功能全配的智慧候車亭示範站。

花蓮縣建設處交通科長張筱雲接受媒體聯訪指出，各智慧站牌因地點需求，提供所需的功能，靠近醫院附近的站牌會有愛心燈或到站提醒，搭乘人數較多的站牌，就會提供WIFI無線上網等服務，目前400座站牌已全數完工，按驗收進度逐步啟用。

縣府建設處指出，全縣共1300多座公車站牌，未來將繼續爭取經費，持續升級現有公車站牌並改善候車環境。（編輯：陳清芳）1120322