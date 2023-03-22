合成棒球員照發臉書圖文惹議 北市議員張志豪致歉

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（中央社記者劉建邦台北22日電）民眾黨台北市議員張志豪臉書專頁日前自行放上與中信球員張志豪的後製合照惹議。議員張志豪今天說，經聯繫中信公關希望撤照片，照片已反黑，造成球員張志豪困擾感到抱歉。

台北市議員張志豪的臉書（Facebook）粉絲專頁在3月15日發文以這不是張志豪的多重宇宙為題，並貼上經過後製的照片，合照內有民進黨新聞部主任張志豪、中華職棒中信兄弟隊球員張志豪、台北市議員張志豪。

自由時報電子報報導，中信兄弟球員張志豪照片被民眾黨台北市議員做成合成圖，並放在個人臉書粉絲專頁，球員張志豪獲悉此事直呼太扯，希望議員趕快撤掉照片。

台北市議員張志豪下午接受媒體電話訪問時說，因他很喜歡棒球，所以辦公室才會使用球員照片製圖，經聯繫中信兄弟球團公關提及希望撤掉照片，目前已把合照內的球員照片用反黑方式處理，公關可接受。

他說，因剛好是同名同姓才會在臉書發圖文，若造成球員張志豪不舒服及困擾非常抱歉，願意當面與對方聯繫，強調自己並無惡意。（編輯：張銘坤）1120322