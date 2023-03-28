高虹安就職將滿百日 竹市時力黨團籲加速市政

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時代力量新竹市議會黨團28日舉行「高虹安勿重蹈覆轍、即時改正加速市政」記者會，市議員廖子齊（左起）、林彥甫、蔡惠婷出席，就市長高虹安就職將滿百日，提出監督事項，並呼籲應盡快規劃、加速市政。（時代力量新竹市議會黨團提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）時代力量新竹市議會黨團今天說，針對市長高虹安就職將滿百日，提出監督事項包含棒球場的改善及污水下水道等，籲應盡快規劃。市府表示，會虛心接受，逐一實現對市民的承諾。

時代力量新竹市議會黨團今天召開「高虹安勿重蹈覆轍、即時改正加速市政」記者會表示，針對高虹安就職將滿百日提出多項監督事項，盼市府能即時改正，市議員林彥甫、蔡惠婷與廖子齊出席。

林彥甫會中說，高虹安承諾市政公開透明，但在棒球場工程案卻看不見，議會監督小組在1個月前索取工程預算表、估驗單、草皮紅土進貨證明等資料，市府卻遲遲未提供，甚至選擇性回覆問題。

林彥甫表示，高虹安提出凍卵補助和單身青年租金補貼加碼，這都是撒幣式政策，但未能對症下藥，市府可以提倡女性生育選擇權，但凍卵療程不應由市民買單。

蔡惠婷說，高虹安用人任命應謹慎，過去如前行政處謝泊泓上任未滿1個月就爆婚外情並下台，以及將在31日上任的社會處長黃佳婷在任職教育部青年署時，卻爆出於性騷擾案件中有業務長期督導不周及無視檢舉陳情的爭議。

她說，工策會副總幹事田政弘也有多起性騷擾紀錄，卻仍獲高虹安重用，甚至被傳實質控管府內各局處、將各局處首長呼來喝去。

廖子齊指出，竹市污水下水道工程未有進度及家戶接管率停滯不前，而日前竹縣市簽訂合作備忘錄，未真正就新竹縣市間迫切需要解決的頭前溪污染提解方。

新竹市政府透過新聞資料表示，針對建議會虛心接受，逐一實現對市民的承諾，如在凍卵政策是幫助竹市育齡婦女能在生涯或職場甚至在已婚不孕症人工生殖上，規畫生育期程順利孕育下一代；青年租金補貼是考量第三級單身青年（18至40歲）補貼最少，就市有財源許可程度下進行補助。

市府說，高虹安上任後即成立新竹縣市政府整合溝通平台，已簽署合作備忘錄，包含6項交通議題、2項環保議題，優先改善交通及廢棄物處理等，促進大新竹均衡發展。

市府指出，工務處將加速推動公共污水下水道建設，並透過污水下水道實施計畫以「分期分區」方式執行，加速建置污水下水道建設，以利滿足市民期待改善生活環境需求。

關於棒球場缺失改善過程相關資訊，市府說，將持續以網頁、社群、電子媒體或會議等適當方式充分揭露，並配合民意機關議員索取資料。

至於用人等問題，市府表示，即將上任的黃佳婷任用，是在市府團隊廣徵人才，考量她具備社會政策專業，更兼具審議式民主、青年及弱勢議題的推動經驗，盼為竹市各項老幼社福政策帶來新的活力。（編輯：李錫璋）1120328