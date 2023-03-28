苗縣建置校園觸控大屏 加碼2提升教學品質政策

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苗栗縣政府宣布將在全縣145所學校建置86吋觸控大屏，以增進數位教學效能，縣長鍾東錦（左4）並宣布加碼2項兒童節大禮，包括「改善幼兒園師生比」及「國小組長減授課」，盼提升教學品質。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣政府今天表示，將在全縣145所學校建置86吋觸控大屏，增進數位教學效能，另外加碼2項兒童節大禮，包括「改善幼兒園師生比」及「國小組長減授課」，盼提升教學品質。

苗栗縣政府教育處今天在苗栗國中召開「校校有大屏」記者會，縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍、教育處長葉芯慧與多名縣議員共同展示移動式86吋觸控大屏，並體驗8年級師生示範「教師用大屏，學生用平板」的互動式教學模式。

教育處指出，在教育部「班班有網路、生生用平板」的政策下，數位學習已成為學校教育未來的趨勢，由於觸控大屏可將各式數位學習平台及App應用軟體融入在課堂中，讓班級教學更加活潑有趣，增進師生互動效能，提升學習興趣。縣府規劃在全縣145所學校建置396座86吋觸控大屏，作為教師在智慧教室教學的新利器。

教育處表示，各校將評估選擇內嵌於黑板的觸控大屏或兼顧校園各場域應用的移動式觸控大屏，其中內嵌式建置261座、移動式135座，所需經費約新台幣4482萬元。

鍾東錦今天再加碼宣布「國小組長減授課」、「改善幼兒園師生比」2項兒童節大禮。他指出，考量學校行政工作日益繁雜，且縣內國小組長授課節數相較其他縣市略為偏高，為有效提升學校教學品質及行政效能，依國小班級數級距，逐步酌減學校教師兼任組長的每週授課基本節數1節課。

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另外，苗栗縣77所國小附設幼兒園招收3歲以上至入學前幼兒班級，自112學年度起由法定師生比1比15逐年改善師生比，並於114學年度起全面調整至1比12。112學年度將有半數國小附幼師生比直接調為1比12，讓老師安心、家長放心。

鍾東錦表示，縣府希望藉此提升教學及幼教服務品質，營造積極友善的教學情境，讓家長在生育、養育及教育上得到更多協助與支持。（編輯：張雅淨）1120328