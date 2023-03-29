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特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
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拚落實政見 蔣萬安：最快6月成立青年局籌備小組

2023/3/29 16:19（3/29 16:26 更新）
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台北市長蔣萬安競選時曾提出成立青年事務局政見，遭議員質疑跳票，蔣萬安（前）29日表示，已在彙整相關提案，預計最快6月就會成立青年局籌備小組。中央社記者陳昱婷攝 112年3月29日
台北市長蔣萬安競選時曾提出成立青年事務局政見，遭議員質疑跳票，蔣萬安（前）29日表示，已在彙整相關提案，預計最快6月就會成立青年局籌備小組。中央社記者陳昱婷攝 112年3月29日
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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北市長蔣萬安競選時曾提出成立青年事務局政見，遭議員質疑跳票後，蔣萬安今天表示，已經在彙整相關提案，未來將提報到市政會議討論，預計最快6月就會成立青年局籌備小組。

民進黨台北市議員吳沛憶2月份曾質疑蔣萬安以成立青年事務局來騙票，因為她向市府詢問青年局設立計畫、進程，得到的回覆只有「目前尚無明確時程計畫資料可茲提供」。市府當時回應，正在積極盤點並評估。

蔣萬安下午出席112年北市模範公務人員暨優秀青年公務人員表揚典禮前接受媒體聯訪表示，青年局的規劃在他上任後就一直在推動，也會在今天召開的青年事務委員會上討論相關提案。

蔣萬安指出，未來很快就會把青年局的設計理念等提報到市政會議上討論，預計最快6月份成立青年局籌備小組。

此外，媒體詢問，大安森林公園杜鵑花季的裝置藝術幾乎都是來自中國的淘寶貨，挨批觀感不佳。蔣萬安回應，杜鵑花季在去年就已發包、決標，但未來一定會確保品質，絕對不讓市民權益受損。（編輯：方沛清）1120329

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