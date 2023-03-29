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配合碧潭水舞 新北3/31-4/3辦野餐派對

2023/3/29 16:22
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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市經發局配合碧潭水舞活動登場，將於3月31日到4月3日在碧潭舉辦「這髦有意思野餐派對」，提供網紅級野餐露營佈置、電音DJ及美食等活動，歡迎民眾參與。

經發局今天發布新聞稿，經發局長何怡明表示，「DCC square碧潭廣場」是經發局的招商案得標廠商經營，這次配合2023水舞活動，廠商和市府合作推出「這髦有意思野餐派對」，將集結眾多新北市特色商家及觀光工廠聯合擺設攤位。

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她表示，這場「網紅級、露營風」特色野餐派對，從上午11時舉辦到晚間8時，歡迎遊客於清明連假期間參與活動，盡享美食同時也能欣賞水舞表演，在碧潭創造好看、好逛、好吃又好玩的精采回憶。

新北市觀旅局表示，2023碧潭水舞將自3月31日晚間6時30分啟用，展期至5月28日，每晚6時30分至8時30分，每半小時演出水舞1次，晚上8時45分進行最後一場表演，各場將有2首各4分30秒的精彩曲目交錯演出。（編輯：李錫璋）1120329

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