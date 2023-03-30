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紫斑蝶每分鐘逾555隻飛越林內 國3讓路外車道封閉

2023/3/30 12:18
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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）台灣紫斑蝶生態保育協會今天上午觀察到大量紫斑蝶飛越國道3號林內段，在上午10時50分出現每分鐘約555隻，創今年新高，國3北上251至253公里外側車道緊急封閉讓路。

紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，每年清明節前，從高雄市茂林北返，途經國道3號雲林縣林內鄉觸口段；疑受乾旱影響，紫斑蝶較往年慢半個月北返，先遣部隊上週才抵達雲林境內。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥今天接受中央社記者電訪指出，昨天天氣轉晴，紫斑蝶現蹤跡但量不多，觀測人員上午觀察到大量紫斑蝶飛越國道3號林內段，在10時50分出現每分鐘約555隻，創今年新高。

紫斑蝶數量突然暴增，國道3號251公里至253公里段緊急封閉外側車道，並架設長約1.1公里、高約4公尺的護蝶網「讓道」。

氣象專家吳德榮表示，今年清明連假「不下雨的時間還是比較長」，因此，台灣紫斑蝶生態保育協會預估清明連假仍可看到紫斑蝶翩翩飛舞，邀請民眾趁連續假期來賞蝶。

雲林縣林內鄉公所於本週六、日在林內紙蝶生態地景園區（原寶隆公園）舉辦林內紫斑蝶季，歡迎民眾透過生態角度暢遊林內。（編輯：卞金峰）1120330

#國道3號
#吳德榮
#紫斑蝶
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