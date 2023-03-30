基市首座室內兒童樂園啟用 謝國樑提7區至少各一座

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市首座室內親子遊樂空間「信義室內兒童樂園」今天揭牌啟用，市長謝國樑說，希望未來7個行政區起碼都有一座室內兒童樂園，讓孩子玩得開心、家長安心。

前身為基隆市信義區公所禮堂的信義室內兒童樂園，裡頭設有不同活動區，包含超跑區、美味超市區、球球泳池區等，還有旋轉棒棒糖、旋轉椰子樹等趣味遊具及繽紛氣球屋，謝國樑今天也帶著女兒小愛前來體驗。

謝國樑接受媒體聯訪表示，感謝議員、社會處支持及善心企業捐贈設備，市府希望未來能將室內兒童樂園社區化，各行政區起碼能有一座，他也想把市長官邸改名為「小愛爸爸的家」室內兒童樂園，基隆市一年有200多天下雨，市府希望能克服天候障礙，讓孩子在室內玩得開心、家長安心。

基隆市議會議長童子瑋致詞說，基隆市地狹人稠且多雨，市府利用區公所空間與企業公私協力，設立室內兒童樂園，期盼未來各區也都有室內兒童樂園，傳達市府想表達幸福城市的價值，對於市民有益的建設，議會也會全力支持。

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記者詢問，選舉時提出打造「海景樂園」政見規劃進度，謝國樑表示，經評估很適合設在基隆港畔，也曾聯繫設備廠商，但今年市區有太多工程正在施工，考量工程協調性，等明年市區尤其港區工程完工後再做，可能會好一些，今年會先致力打造室內遊玩空間。

市府社會處透過新聞稿表示，信義室內兒童樂園開館時間為每週3至週日上午10時至下午4時，每日分3個場次，每場次1.5小時，入館組數上限為40組，每組為一名6歲以下兒童（身高128公分以下）及一名照顧者，並提供線上預約系統（網址：https://reurl.cc/eXpL4x ），歡迎市民多加利用。（編輯：張銘坤）1120330