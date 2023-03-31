新北首長異動 張䕒育、邱兆梅接掌文化、青年局

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市府今晚公布首長異動，現任文化局長龔雅雯將任副秘書長，遺缺由教育部青年發展署公共參與組長張䕒育接任。青年局長也異動，由現任Wooman Power女力學院導師邱兆梅接掌。

市政府新聞局今晚發布新聞稿表示，文化局長龔雅雯將於4月17日升任副秘書長，她歷任教育部專門委員、新北市府教育局長、文化局長，學經歷完整，嫻熟市政，將扮演市府溝通協調角色。

新聞稿說，接任文化局長的張䕒育，為英國布里斯托大學（University of Bristol）教育研究所碩士，現為教育部青年發展署公共參與組長，也經歷綜合規劃暨生涯輔導組組長，期間投入青年志工、社區營造、藝文生活及創新培力等事務。

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新聞稿說，青年局長同步異動，4月1日將由現任Wooman Power女力學院導師邱兆梅接掌，女力學院是專為女性設計的自我成長學院；邱兆梅是英國里茲大學（University of Leeds）企業溝通與公共關係碩士，長期關注兩性平權及青年事務領域。

市府說，重視專業以及女力的原則，以穩健、年輕活力推動市政。現任青年局局長錢念群，則在完成階段性任務後，將借重其專長另有任用。（編輯：李錫璋）1120331