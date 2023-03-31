全台首座歷史建築倉庫旅宿 高雄棧貳庫開幕

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄棧貳庫打造台灣首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居KW2 HOSTEL」今天開幕，市長陳其邁表示，市府和各企業持續合作，致力打造最好客、最有人情味、最有感情地方。

高雄活化老倉庫棧貳庫邁入5週年，今年攜手MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，透過空間改造活化，打造以「大人的秘密基地」為空間發想概念，全台首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，市長陳其邁今天出席記者會，同時參觀旅宿房間，眺望高雄港海景，享受慢活旅行步調。

陳其邁致詞提及2005年代理高雄市長期間，高雄市區海景被圍牆隔絕，市府與港務局合作爭取將圍牆打開，讓市民看到美麗海景，如今市府、土開公司和港務公司成為最好合作夥伴，共同推動高雄發展。

陳其邁指出，市府和各企業持續合作，致力打造最好客、最有人情味、最有感情地方。棧貳庫是來高雄住宿最好選擇，因為這裡不僅有港都夜雨，還有美麗海岸，是充滿感情地方，也感謝店家辛苦付出，相信高雄好山好水值得讓更多人來高雄旅遊。

隨後陳其邁前往棧貳庫體驗大漁旗製作工藝，提起畫筆在大漁旗上揮灑美麗色彩，同時也參觀以「大人的秘密基地」為空間發想概念的「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，感受以「簡約、自然、富質感」為基礎的空間設計，同時眺望高雄港海景，享受慢活旅行步調。

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土開公司董事長沈妙姿指出，土開公司成立屆滿6周年，成功繳出六大全台第一耀眼成績單，包含「棧貳庫」全台最大歷史建築活化倉庫、「大港倉」全台首座直臨旋轉橋倉庫、「高雄燈塔」全台首座夜間開放燈塔、「安平港遊艇碼頭」全台最大水陸域遊艇碼頭、「愛河灣遊艇碼頭」全台首座5G智慧遊艇碼頭、「棧貳沐居」全台首座歷史建築倉庫旅宿，未來21號碼頭將呼應5G AIoT經濟園區招商，打造新灣區商貿新亮點。

高雄港區土地開發股份有限公司表示，自然海景與人文歷史建築空間希望引進旅宿，增加更多國內外旅客造訪歷史建築，欣賞棧貳庫歷史建築之美，在海上波光粼粼中，探索心靈停泊秘境。旅宿不提供一次性備品，體現對環境與海洋永續注重，也用善意款待每位到訪高雄旅人。（編輯：孫承武）1120331