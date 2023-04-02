看職棒機捷優惠停辦球迷反彈 桃捷洽談其他合作

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）到桃園看職棒機捷回程免費優惠不續推，市議員黃瓊慧說，大眾運輸可加速人潮紓解、降低停車需求希望能延續，桃捷公司表示，免費車票活動效益不佳，將洽談其他方式共同行銷職棒。

桃園市議員黃瓊慧今天表示，有球迷詢問，以往「主場賽事」舉辦日，球迷憑「當日球賽票根」與「當日回程免費搭乘憑證」，就可享有從A19桃園體育園區站回程免費優惠1次的「捷乘應猿」活動是否取消，詢問後發現已取消，引發球迷議論。

黃瓊慧說，看球賽搭機捷回程免費本就是吸引球迷出門看球的一大誘因，實施多年的活動卻在新市長張善政上任後立刻中斷，桃園大眾捷運公司僅以充滿機關本位主義的「成效不彰」來回應，從長遠來看，對於行銷桃園而言非常短視。

黃瓊慧指出，搭乘大眾運輸工具看球賽，除了加速賽後人潮的舒解，也能降低球場周邊的停車需求，希望好的政策可以延續。

桃捷公司也在下午發布新聞稿表示，觀察發現很多球迷從台北搭高鐵到A18站再轉乘機捷到A19站，但新台幣2O元的票價，桃捷仍要送出免費車票，不但活動效益不佳，對經濟、成本都造成損耗，且統計平日球賽約300人到500人搭乘、假日球賽500人到1000人搭乘，等於每舉辦一次球賽就要送出至少300到1000張免費票。

「富邦悍將在新莊球場比賽、台北捷運新莊站也沒有回程免費優惠；雲豹籃球在桃園捷運的A7體育大學站、也沒有免費的優惠」，桃捷公司強調，這次單純是對優惠措施適時檢討成效的優缺，精進營運作為，未來在經濟效益、成本收支、互惠互利精神下，希望與樂天採異業結盟方式共同行銷職棒，目前仍持續洽談合作可能性。

家住台北的球迷王先生表示，「這真的是吸引我搭乘大眾捷運看球賽的主因」，而且回程時，車廂內還會有許多球迷一起討論球賽，感覺很好，取消優惠政策真的很可惜，如果沒有優惠，這樣來回的車程費用，還不如自己開車來得方便且更便宜。

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不過球迷陳先生則說，使用者付費很合理，這些補貼的錢都來自稅收，從棒球場坐回各處的錢本就該由球迷負擔，且機捷也需自負盈虧，他覺得本來就該這麼做。

取消優惠措施引起球迷在網路留言，有球迷認為使用者本就該付費，但也有球迷說「人家高雄都可以用演唱會門票到夜市換吃的，而且站長還會唱安可曲」，有民眾留言「到底是有多討厭狒狒跟猿」，也有人說「這幾年桃園球場的進場人數，已經不像當年Lamigo三連霸時期那麼風光了！不趕快想辦法多吸引球迷進場，還取消這種小確幸！真的是嫌球迷太多！」（編輯：張銘坤）1120402