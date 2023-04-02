民進黨新竹縣黨部辦公益捐血 200袋血液入庫

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民進黨新竹縣黨部2日在新竹捐血中心舉辦公益捐血活動，竹北市長鄭朝方（左5）與黨籍新竹縣議員、鄉鎮市民代表等多人響應，也吸引大批民眾到場挽袖捐熱血。（民進黨新竹縣黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年4月2日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）民進黨新竹縣黨部今天在新竹捐血中心舉辦公益捐血活動，黨籍新竹縣議員、鄉鎮市民代表一同響應，吸引數百人挽袖捐血，計有200袋血液入庫。

民進黨新竹縣黨部發布新聞稿表示，上月全台血荒，血液庫存量創新低，民進黨主席賴清德關注全民緊急用血，協調各縣市黨部結合社團，發起公益捐血活動。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，今天捐血活動在黨公職宣傳邀請下，結合在地社團竹風志工協會，民眾到場耐心排隊捐血，據新竹捐血中心統計，上午8時至下午2時，計有200袋血液入庫。

鄭朝方表示，這次公益活動也結合竹北在地產業品牌行銷，民眾捐血500cc，就可得到4串衛生紙及2盒醋飲。

鄭朝方說，民進黨新竹縣黨部近10年協助清寒家庭申請喪葬補助，每年有上百個家庭受惠，未來會持續推行各項公益活動，將愛與善的能量循環，延伸到社會每一個角落。（編輯：陳仁華）1120402