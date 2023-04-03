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台中大里6犬街頭攻擊咬死1貓 動保處出面查緝

2023/4/3 13:26（4/3 14:06 更新）
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台中市大里區一處停車場日前發生6隻疑似流浪狗狂追1隻貓咪，群體攻擊、咬死貓咪後才離去。（林溢源提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年4月3日
台中市大里區一處停車場日前發生6隻疑似流浪狗狂追1隻貓咪，群體攻擊、咬死貓咪後才離去。（林溢源提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年4月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市大里區一處停車場，日前發生6隻疑似流浪狗狂追1隻貓咪，群體攻擊、咬死貓咪後離去。台中市動保處將前往釐清家犬或流浪狗，若犬隻有攻擊性，先帶回收容所矯正。

台中大里區日前出現疑似流浪狗群體攻擊貓事件。大里內新里長林溢源提供監視器畫面，影像中可看到，狗在停車場內奔跑，緊追1隻貓，6隻狗群體攻擊貓並發出低吼聲，聲音相當嚇人，只見貓一動不動後，狗才紛紛離去。

民進黨籍台中市議員李天生表示，這群狗很危險，憂心如果有小朋友或老人遇到，那就麻煩了，他除提醒大家注意，也轉請清潔隊注意追蹤通報，以防意外。

台中市動保處長林儒良接受中央社記者電訪指出，將前去該處了解這群狗是流浪狗還是家犬，是否對人會有攻擊性。若確定是流浪狗，將訪查里民關於狗的足跡、出沒路線等，若經指認對人有攻擊性，將先帶回收容所矯正。

林儒良呼籲，民眾遇到流浪狗群聚，應採取「2要5不」原則，要小心、要警覺，以及不驚慌、不接近、不挑逗、不餵食、不快跑。慢慢離開確保安全後，再撥打1999或台中市動物保護防疫處通報，由動保處到場重點捕捉。（編輯：謝雅竹）1120403

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