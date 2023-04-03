台中馬卡龍公園人行道見突起釘子 建設局修繕

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台中市馬卡龍公園人行道驚見10元硬幣大小的突起釘子，民進黨議員江肇國（右）、蔡耀頡（左）要求市府即刻處理，呼籲相關局處應預防危險，也應經常巡查維護。（江肇國提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年4月3日

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市馬卡龍兒童公園平假日都吸引許多親子人潮，人行道上卻有新台幣10元硬幣大小的突起釘子，市議員江肇國、蔡耀頡要求市府即刻處理，建設局表示，今天修繕完成。

馬卡龍兒童公園位於台中市東區、太平區交界，民國111年10月啟用，因遊樂設施多元、好玩，平、假日吸引親子人潮前往遊憩。

民進黨籍台中市議員江肇國、蔡耀頡2日接獲民眾陳情，人行道地面驚見10元硬幣大小的突起釘子。2人憂心若有人跌倒碰撞後果恐怕不堪設想，即刻聯繫市府處理，避免連假的遊樂時光變成流血事件。

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江肇國表示，馬卡龍公園啟用至今僅5個月，卻有明顯的地面突起物，影響行人安全，相關局處除應要預防危險外，也應當要經常巡查維護。蔡耀頡說，好在鄰近的民眾發現時先行用三角錐與磚塊警示，才沒有造成行人危險。

建設局透過文字稿說明，該突起物位於市民大道一段與東英17街交叉口水溝蓋邊，現場已設置安全警示設施，避免民眾靠近，獲報後隨即派工處理，預計今天完成修繕。馬卡龍公園均有專人每日進行巡檢作業，有發現缺失立即改善。（編輯：謝雅竹）1120403