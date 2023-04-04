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天水玥火鍋店營業到4/5 高市府：未接獲解僱計畫書

2023/4/4 16:22
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄左營「天水玥秘境鍋物殿」火鍋店，以店內巨型佛頭造景聞名，今天店家證實營業至4月5日；市府勞工局表示，目前並未接獲雇主提報解僱計畫書，也無相關勞資爭議案件。

「天水玥秘境鍋物殿」2015年開幕，店內裝潢氣派，尤其一進門就能看到一尊巨型佛頭造景，令人印象深刻，是網路討論度很高的店家，不過，不少網友近日在網路抱怨訂位突然被取消。

有疑似員工的網友回覆說，因為店家跟員工宣布營業到4月5日，員工突然失業，就是取消訂位的原因；中央社記者今天致電店家，店家證實表示將營業至4月5日後停止營業。

高雄市勞工局今天接受媒體訪問表示，經查，目前並未接獲雇主提報解僱計畫書，也無相關勞資爭議案件。

勞工局說明，雇主必須有符合勞基法第11條的規定事由，才能資遣勞工，並應於資遣10天前，向勞工局提出資遣通報；若有涉及大量解僱，必須在資遣60天前提交解僱計畫書給勞工局，並轉告勞工周知。

勞工局表示，資方對於資遣勞工的薪資、加班費、資遣費，或未休特別休假的工資，都必須全額給付，以確保勞工權益。（編輯：陳仁華）1120404

#高雄市勞工局
#天水玥秘境鍋物殿
#勞基法第11條
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