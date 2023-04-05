南迴藝術季再發生意外 婦女漫步夏日轉場跌落受傷

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東南迴藝術季裝置藝術再發生意外，1名婦女在「夏日轉場」步道盡頭摔落沙灘受傷，這是1個月內第2起遊客摔傷事件。

「早就提醒台東縣政府，下一個出事的地點會是在這裡」台東縣大武鄉王姓居民說，3月8日南迴藝術季「天梯」因婦女攀爬斷裂受傷，當時他就想到下一個出事的裝置藝術會是「夏日轉場」。

他說，「夏日轉場」是一個從台9線南迴公路旁以高架步道方式通往海平面，2021年剛完成時，走在上面就搖搖晃晃，「當時就想，遲早出事」，後來台東縣政府有補強，增加支柱穩定，步道兩旁還多了防摔網，且限制只能10人同時在上面，但是盡頭沒有護欄，如太靠近很危險，沒想到今天還是有人摔落。

台東縣消防局表示，今天上午10時接獲通報，有婦女從「夏日轉場」步道掉落，多處受傷，當時意識清醒，目前尚在救治中。

在現場民眾表示，「夏日轉場」上下2個步道，上面步道高約2樓，但盡頭沒有護欄，下面步道緊貼沙灘，但在盡頭因靠近海平面有落差，增設一個階梯，讓遊客登上步道，婦女是從上面步道掉落，還是底層步道摔落，沒人看到。

台東縣政府文化處表示，「夏日轉場」裝置藝術，步道兩側設有護欄，也加裝防摔網，日前也經過檢視沒安全上的虞慮，現場也設置敬告牌提醒，步道限制人數10人，但今天還是發生意外，目前派人前往了解情形後，再做相關後續處置。

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今年3月8日距離「夏日轉場」不遠處的「通往天堂的階梯」（天梯），也因婦女違反規定攀爬倒塌，婦女受傷，今天再度發生第2起南迴藝術季裝置藝術意外。

「夏日轉場」裝置藝術品位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，是去年南迴藝術季其中一件作品，主要呈現與浪花回應海的呼喚；分上下2層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺。由於有無敵海景視野，被遊客稱為南迴「絕殺景點」。（編輯：黃世雅）1120405