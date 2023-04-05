更多編輯台推薦新聞：
影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限
國際

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆
運動

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

書評／機器如我人類如你 有超強學習力的仿生人會比我們更像人嗎
文化

書評／機器如我人類如你 有超強學習力的仿生人會比我們更像人嗎

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南迴藝術季再發生意外 婦女漫步夏日轉場跌落受傷

2023/4/5 12:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東南迴藝術季裝置藝術再發生意外，1名婦女在「夏日轉場」步道盡頭摔落沙灘受傷，這是1個月內第2起遊客摔傷事件。

「早就提醒台東縣政府，下一個出事的地點會是在這裡」台東縣大武鄉王姓居民說，3月8日南迴藝術季「天梯」因婦女攀爬斷裂受傷，當時他就想到下一個出事的裝置藝術會是「夏日轉場」。

他說，「夏日轉場」是一個從台9線南迴公路旁以高架步道方式通往海平面，2021年剛完成時，走在上面就搖搖晃晃，「當時就想，遲早出事」，後來台東縣政府有補強，增加支柱穩定，步道兩旁還多了防摔網，且限制只能10人同時在上面，但是盡頭沒有護欄，如太靠近很危險，沒想到今天還是有人摔落。

台東縣消防局表示，今天上午10時接獲通報，有婦女從「夏日轉場」步道掉落，多處受傷，當時意識清醒，目前尚在救治中。

在現場民眾表示，「夏日轉場」上下2個步道，上面步道高約2樓，但盡頭沒有護欄，下面步道緊貼沙灘，但在盡頭因靠近海平面有落差，增設一個階梯，讓遊客登上步道，婦女是從上面步道掉落，還是底層步道摔落，沒人看到。

台東縣政府文化處表示，「夏日轉場」裝置藝術，步道兩側設有護欄，也加裝防摔網，日前也經過檢視沒安全上的虞慮，現場也設置敬告牌提醒，步道限制人數10人，但今天還是發生意外，目前派人前往了解情形後，再做相關後續處置。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年3月8日距離「夏日轉場」不遠處的「通往天堂的階梯」（天梯），也因婦女違反規定攀爬倒塌，婦女受傷，今天再度發生第2起南迴藝術季裝置藝術意外。

「夏日轉場」裝置藝術品位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，是去年南迴藝術季其中一件作品，主要呈現與浪花回應海的呼喚；分上下2層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺。由於有無敵海景視野，被遊客稱為南迴「絕殺景點」。（編輯：黃世雅）1120405

#南迴藝術季
#夏日轉場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族