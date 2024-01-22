瑞士商務辦事處長拜會黃偉哲 盼加強台瑞文化交流

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）瑞士商務辦事處長陶方婭（Claudia Fontana Tobiassen）今天到台南市政府拜會市長黃偉哲，針對雙方交流討論，陶方婭認為台南有許多國際性文化性活動，期盼瑞士有機會參與。

黃偉哲在兩人會談中表示，台南期待未來與瑞士在經貿交流以外，也能在在藝術、文化、教育等領域開展深入合作，台南樂於推動與瑞士在物產或各類藝術活動展出，或是教育單位師生互訪，台南能從瑞士以人為本的教育理念中吸收寶貴經驗，希望藉由人民互動能促進彼此更深友情與理解。

黃偉哲說，台南是台灣最古老城市，也有「文化首都」美名，相信陶方婭此行能感受到台南溫暖人情味，接下來台南400盛事相繼登場，希望陶方婭以及瑞士民眾能共襄盛舉。

陶方婭表示，近年來瑞士與台灣有許多交流，很榮幸能到台北之外的城市好好認識台灣，目前有大約130家瑞商在台灣，年度雙邊貿易額達40億美元；另有360名瑞士國民在台灣，其中有20多人居住在台南。

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陶方婭認為，瑞士與台南有許多潛在合作機會，已有不少台灣人活躍於瑞士藝文領域，而台南有許多國際性文化展覽和活動，期盼未來瑞士也有機會一同參與，另外，台瑞之間的高等教育交流密切，特別是在科技領域，每年有不少台灣人前往瑞士教育機構深造、交流。

台南市政府提供資料指出，陶方婭於2023年就任處長前曾擔任該辦事處副處長，這是她第二度造訪台南市，拜會黃偉哲後也到台南市區多處古蹟和觀光景點進行考察行程。（編輯：黃世雅）1130122