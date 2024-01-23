台南善化慶安宮六角形歲錢福袋 過年限量發放

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市定古蹟善化慶安宮將於農曆大年初一（2月10日）、初二發放龍年歲錢福袋，今年首次採用六角形設計，裝有新台幣10元硬幣和媽祖符令，共限量2024份供排隊索取。

善化慶安宮每年向媽祖請示歲錢福袋設計樣式、圖案及發送數量，並於農曆過年期間發放給信眾，發放時都引來大批人潮排隊領取收藏，今天公開龍年歲錢福袋。

善化慶安宮總幹事魏素珍告訴中央社記者，今年歲錢福袋外觀以白色為底，紋樣以銀色為主、黑紫色為輔，上面的龍圖案以宮內媽祖神像背後壁畫發想，並首次採用六角形外觀。

魏素珍表示，六的國字大寫「陸」，諧音與「祿」字相近，有招財進寶涵意，今年福袋內有1枚10元硬幣以及媽祖符令，將在宮內正殿放置3天，由媽祖加持後，農曆大年初一（2月10日）上午再由道長祈福，於當天上午10時開始發放1524份，大年初二（2月11日）上午10時起再發放500份，共限量2024份。

魏素珍說，取得歲錢民眾可放置於自己的財位，做生意者則可擺放在生財工具或錢櫃裡祈福。

魏素珍表示，除了限量發送的歲錢福袋，今年還推出限量發售的文創福袋，分「媽祖款」與「財神款」兩種主題，每種款式各250組，提袋為再生紙製成，福袋內有媽祖或財神、虎爺造型瓶裝平安水，預計於大年初一開放信眾購買。（編輯：張雅淨）1130123