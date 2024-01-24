雲林鼓勵65歲以上長者接種 推出打疫苗送滴雞精

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）疾管署預估COVID-19在農曆春節前將達高峰，雲林縣政府為鼓勵高風險的65歲以上族群接種疫苗，推出打疫苗贈送1盒滴雞精，盼提升接種率，降低長者感染風險。

雲林縣衛生局今天舉辦接種XBB.1.5疫苗提升防護力記者會，縣長張麗善、疾管署南區管制中心主任劉慧蓉等人出席，鼓勵民眾踴躍接種疫苗。

劉慧蓉表示，雲林縣內全人口接種率僅達4.7%，雖65歲以上長者接種率13.8%，高於全國平均值，不過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在農曆春節前將達高峰。

台大雲林分院副院長洪健清指出，民眾可能想說感染COVID-19，有足夠抗體預防新的病毒感染，但接種疫苗大概6到9個月抗體就會消失，每個人都有機會被感染，最近許多醫院接到急診個案，出現呼吸衰竭症狀，須送加護病房醫療照護，對家人及病人來說，都是非常大負擔。

張麗善說，縣府與20鄉鎮市衛生所及120家醫療院所合作，凡設籍雲林縣65歲以上、在雲林縣合約院所或接種站施打XBB.1.5疫苗，即送1盒（3入）滴雞精，送完為止，盼提升接種率，降低感染風險。

張麗善呼籲，民眾外出到人潮眾多場合，建議配戴口罩，並配合政策施打疫苗，才能有防護力保護自己及家人。

衛生局表示，目前雲林縣Novavax XBB.1.5疫苗逾4000劑，莫德納疫苗數量充裕，民眾可登入雲林縣衛生局官網疫苗地圖，查詢雲林縣隨到隨打合約院所預約接種。（編輯：陳仁華）1130124