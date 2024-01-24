桃園市2月引進YouBike2.0E電輔車 600輛供租借

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市政府交通局今天表示，19日已完成YouBike2.0新系統服務的第一階段拆轉作業，2月1日起將再引進電力輔助公共自行車系統，並投入600輛YouBike2.0E電輔車供民眾租借。

交通局發布新聞稿表示，去年12月22日起陸續分區啟用YouBike2.0新系統服務，已於今年1月19日完成第一階段拆轉作業，投放2600輛YouBike2.0車輛，也就是在現有營運的公共自行車場站都設有2.0新系統供租借。

交通局指出，除了原有的YouBike2.0一般車型外，市府還計劃推出電輔車YouBike2.0E車型投入服務，讓民眾就自身體力、騎乘距離、騎乘環境等選擇需求車型，預計2月1日起投入600輛YouBike2.0E電輔車供民眾租借。

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交通局說，桃園YouBike2.0E費率採前2小時每30分鐘新台幣20元、超過2小時每30分鐘40元方式計收，未滿30分鐘以30分鐘計算，考量一般車型已提供前60分鐘免費，因此電輔車款將不提供騎乘補助（含TPass通勤月票），騎乘費用由民眾全額自行負擔。

交通局指出，考慮到北北桃生活圈民眾有跨縣市騎乘行為，將開放桃園市YouBike2.0E電輔車輛騎乘至雙北，以桃園市費率計費，為慶祝桃園市電輔車上線，2月1日上午6時起於桃園市場站借、還車的前300名電輔車款騎乘者，將贈送50元便利商店電子購物金，歡迎市民朋友搶先體驗。（編輯：陳清芳）1130124