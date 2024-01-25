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迎農曆新年 高市圖推借閱10本書送春聯活動

2024/1/25 13:29（1/25 15:11 更新）
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農曆新年將至，高雄市立圖書館舉辦借書送春聯活動，27、28日邀書法家揮毫，民眾當日於館內借閱達10冊，即可持兌換券換領1份春聯。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月25日
農曆新年將至，高雄市立圖書館舉辦借書送春聯活動，27、28日邀書法家揮毫，民眾當日於館內借閱達10冊，即可持兌換券換領1份春聯。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月25日
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）農曆新年將至，高雄市立圖書館舉辦借書送春聯活動，27、28日邀書法家揮毫，當天於館內借閱達10冊，即可持兌換券換領1份喜氣春聯，有春聯、吉祥語、斗方等供民眾選擇。

高雄市立圖書館今天發布新聞稿表示，借書贈春聯活動今年加碼將活動延長為2天，27、28日上午10時及下午2時邀書法家至高市圖總館揮毫，當日於總館B1國際繪本中心、3樓及4樓服務台借閱滿10本，即可持兌換券兌換春聯及斗方。

此外，高市圖國際繪本中心推出3場與龍相關的繪本展，即起至2月18日推出「你龍我龍」主題繪本展，3月3日前有「小心！這本書裡有條龍」、「九九變成龍」等展，閱讀龍的不同形象，讓親子挑選喜歡的繪本借閱回家共讀。

2月10日至2月12日還有「借書龍歡喜」新春借閱抽獎活動，單次借滿20本國際繪本中心館藏，可抽獎1次。

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高市圖自營品牌「生活索書號」則有消費滿額贈好禮活動，即日起，消費滿新台幣300元贈送斗方1張，消費滿500元贈送斗方1張及春聯1幅，斗方限量60張、春聯限量30幅，贈完為止。

高市圖今年也同時限定舉辦親子創意活動「小老鼠運動會」AR遊戲工作坊結合寫春聯活動，一開放報名隨即額滿，2月13日下午2時在繪本中心AR小間還有新春體驗篇，可把握報名。（編輯：陳仁華）1130125

#春聯
#高雄市立圖書館
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