竹北引入YouBike電輔車 西區建置14站點

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣竹北市公所今天表示，投入YouBike2.0E電力輔助公共自行車及站點擴充，並在竹北西區引入建置14站點，讓自行車交通網絡更便利，也方便民眾騎乘。

竹北市公所今天在麻園社區活動中心舉行啟程記者會，市長鄭朝方出席表示，竹北市公所編列新台幣8000萬元預算，投入YouBike2.0E電力輔助公共自行車及站點擴充，首波預計挹注210輛電輔車，也在竹北西區新增14站點建置。

鄭朝方說，這次完成14站點新增建置，包含增設210柱停車柱，而站點分成有3個路線，有「稻浪小徑」、「潮海騎行」及「都會輕旅」，透過路線規劃建置自行車路網，藉以帶動通勤、觀光、運動等機能。

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鄭朝方指出，「稻浪小徑」的站點包含麻園國小站、新寮街口站、青山弘法宮站，可沿途欣賞稻浪還有花海；線路二「潮海騎行」站點有新庄公園站、豐田國小站、馬麟厝站站、盛隆站，有結合免費巴士的通勤線；線路三「都會輕旅」站點是在兒17公園站、公兒27公園站、兒8公園站、兒15公園站、新社里站、泰和停車場站，以及碧友富貴站，強化老城區的交通運輸。

竹北市公所提供新聞資料指出，預計今年年中可望達成390輛YouBike 2.0E電輔車到位，以及完成西區共20站點建置，正式啟用日期將由新竹縣政府決議後公告。（編輯：李錫璋）1130125