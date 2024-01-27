更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜
地方

黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹北年貨大街2/3登場 鄭朝方盼帶動消費熱潮

2024/1/27 11:24（1/27 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節將至，竹北市長鄭朝方（前右2）27日表示，2月3日起至2月8日將在天后宮辦年貨大街，開幕當天他也會在現場發放福袋，為民眾迎來好彩頭。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年1月27日
農曆春節將至，竹北市長鄭朝方（前右2）27日表示，2月3日起至2月8日將在天后宮辦年貨大街，開幕當天他也會在現場發放福袋，為民眾迎來好彩頭。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年1月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）竹北市長鄭朝方今天表示，迎接農曆新年，市公所將於2月3日起6天在天后宮辦年貨大街，盼帶動農曆年消費熱潮，另在開幕當天他會於現場發放福袋，為民眾迎來好彩頭。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，竹北過去未曾舉辦年貨大街活動，為方便上班族採買，因此規劃充滿年味的年貨大街，將於2月3日起至2月8日在天后宮舉辦，2月3日開幕當天他會到現場，發送竹北限定龍天護佑福袋，為民眾迎來好彩頭。

鄭朝方說，現場進駐約有50個攤位，攤位包含在地青農特產、烏魚子、臘肉等南北貨，還有蝴蝶蘭花禮、鮮花盆景、春聯等，邀請民眾來購物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭朝方表示，活動期間也辦理親子活動，包含魔術表演、打擊樂團、特技表演、創作歌手等演出，另外在2月3日上午9時也與竹北天后宮合辦揮毫送春聯，民眾可至現場排隊索取，數量有限送完為止。

他說，此次活動現場提供兒童古裝租借，讓孩子體驗變裝逛市集，還能在祈願風鈴步道下，一起許下新年新希望，另外盼藉由這次活動，讓在地民眾可認識傳統過年文化與產業，也帶動農曆年消費熱潮。（編輯：方沛清）1130127

#鄭朝方
#竹北
#竹北天后宮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25