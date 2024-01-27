竹北年貨大街2/3登場 鄭朝方盼帶動消費熱潮

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）竹北市長鄭朝方今天表示，迎接農曆新年，市公所將於2月3日起6天在天后宮辦年貨大街，盼帶動農曆年消費熱潮，另在開幕當天他會於現場發放福袋，為民眾迎來好彩頭。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，竹北過去未曾舉辦年貨大街活動，為方便上班族採買，因此規劃充滿年味的年貨大街，將於2月3日起至2月8日在天后宮舉辦，2月3日開幕當天他會到現場，發送竹北限定龍天護佑福袋，為民眾迎來好彩頭。

鄭朝方說，現場進駐約有50個攤位，攤位包含在地青農特產、烏魚子、臘肉等南北貨，還有蝴蝶蘭花禮、鮮花盆景、春聯等，邀請民眾來購物。

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鄭朝方表示，活動期間也辦理親子活動，包含魔術表演、打擊樂團、特技表演、創作歌手等演出，另外在2月3日上午9時也與竹北天后宮合辦揮毫送春聯，民眾可至現場排隊索取，數量有限送完為止。

他說，此次活動現場提供兒童古裝租借，讓孩子體驗變裝逛市集，還能在祈願風鈴步道下，一起許下新年新希望，另外盼藉由這次活動，讓在地民眾可認識傳統過年文化與產業，也帶動農曆年消費熱潮。（編輯：方沛清）1130127