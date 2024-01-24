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鄭朝方改善成壠重劃區道路 提升用路人安全

2024/1/24 14:32（1/24 14:51 更新）
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竹北市公所持續改善交通基礎建設，市長鄭朝方（右）24日說，成壠重劃區道路改善工程近日完工，改善總長約3公里，將道路重鋪，打造平整路面，提升用路人安全。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年1月24日
竹北市公所持續改善交通基礎建設，市長鄭朝方（右）24日說，成壠重劃區道路改善工程近日完工，改善總長約3公里，將道路重鋪，打造平整路面，提升用路人安全。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年1月24日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）竹北市公所持續改善交通基礎建設，市長鄭朝方今天說，日前成壠重劃區道路改善工程完工，已將道路重鋪以解決道路破損老舊問題，打造平整路面，提升用路人安全。

鄭朝方向中央社記者表示，公所持續改善交通基礎建設，目前以路平優先為方向，近日完成成壠重劃區道路改善工程，改善總長約3公里，將道路重鋪，打造平整路面，讓民眾通行安全。

鄭朝方說，成壠重劃區從民國102年起，附近有多處建案陸續興建，因有申請用水、用電、瓦斯及網路等，進行管線挖掘造成道路明顯不平，但過去路面多以假修復，又經反覆持續深挖，造成破損問題不間斷。

他表示，此次改善工程總長約3公里，含蓋竹義、竹北、泰和等3里，包含博愛街、中和街及成壠社區道路等，其中以成壠社區為主要施工範圍。

鄭朝方指出，過去1年竹北市公所盤整市內道路，落實路平施政目標，秉持完整評估規劃等原則，讓交通建設具系統性，為市民打造更安全更舒適生活環境，未來將整合深挖管線單位，維護用路品質。（編輯：方沛清）1130124

#鄭朝方
#竹北
#竹北市公所
#中和街
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