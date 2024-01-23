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竹北清潔隊工作服換新裝 導入視覺概念易識別

2024/1/23 11:09（1/23 11:51 更新）
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新竹縣竹北市公所23日表示，市長鄭朝方（左4）和辦公室團隊為公所清潔隊親自設計工作服，提升團隊整體形象。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年1月23日
新竹縣竹北市公所23日表示，市長鄭朝方（左4）和辦公室團隊為公所清潔隊親自設計工作服，提升團隊整體形象。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年1月23日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣竹北市公所今天表示，市長鄭朝方為清潔隊工作服設計，導入竹北城視覺概念，以提升團隊整體形象，也讓民眾更能清楚辨識清潔服務人員。

竹北市公所發布新聞稿指出，清潔隊員外勤業務繁重，制服使用率高，需定期汰舊換新，過去公所清潔隊制服為橘色系，今年有別以往，由鄭朝方和辦公室團隊親自設計，為近200名隊員每人訂製新裝。

鄭朝方告訴中央社記者說，套裝包含POLO衫長、短袖上衣、工作長褲、夏季防曬透氣薄外套，以及冬季飛行夾克，除提升隊員穿著舒適度，提升團隊整體形象外，也方便市民能更清楚辨識公所清潔服務人員。

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他表示，新裝整體設計由竹北市公所官署識別延伸，如飛行夾克及防曬外套即以銀灰為主色調，呼應竹北科技城市風，手臂處造型口袋則搭配磚紅色飄帶，磚紅色是市公所主體建築主色延伸，代表熱情與人文，也象徵城市文化軟實力。

鄭朝方表示，夾克也加入市公所徽章設計，以及ZHUBEI飛行造型LOGO，讓市民能清楚辨識工作服，此外為持續推動環保永續概念，今年會辦理各項活動，向民眾宣導垃圾減量。（編輯：方沛清）1130123

#鄭朝方
#竹北
#清潔隊
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