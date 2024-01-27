健康社宅青創戶租約到期 北市規劃啟動徵選計畫

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市都發局指出，健康社會住宅青創戶是推出青年創新回饋計畫的首處場域，因租約將到期滿，社宅青創團隊舉辦文創季今天登場，健康社宅青創戶徵選計畫預計農曆年後啟動。

北市府都市發展局新聞資料表示，健康社會住宅是市府辦理青年創新回饋計畫第1處實踐場域，自民國107年6月入住至今，青創戶今年將租約期滿。健康社宅青創戶徵選計畫預計農曆年後啟動，屆時會公布徵選時程等資訊，有興趣民眾可多留意。

都發局指出，回顧健康社會住宅青創戶辦理計畫活動，包含提供生活服務照顧、手作藝術創作、親子互動等，至去年12月底止，共辦理749場活動，社宅住戶感謝青創戶貢獻自身專長，努力為社區付出。

都發局表示，健康社會住宅文創季今天登場，也是健康社宅青創團隊舉辦大型活動，文創季以二手市集為主軸，歡迎市民到場挖寶。

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都發局表示，健康社會住宅青創戶徵選計畫預定農曆年後啟動，想以青創計畫入住社宅的市民，可趁文創季時前往現場與青創戶交流，了解更多計畫內容，也可至北市社會住宅青年創新回饋計畫臉書Facebook粉絲專頁查詢相關資訊。

北市府106年起推動青年創新回饋計畫（青創計畫），是指提撥社會住宅一般戶的一定比例戶數，作為創新型計畫多元入住管道，透過提案評選方式代替抽籤，經評選入住團隊，將視為社區種子住戶，盼透過計畫，讓想經營社區生活的民眾優先取得租住權，進而協助社區住戶，打造理想居住環境。（編輯：方沛清）1130127