新莊潭底溝染成藍色水流 查亂倒油漆重罰

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北新莊區潭底溝支流於稽查巡邏時發現變藍色水流；環保局今天表示，追查發現是上游某公司粉刷外牆時藍色油漆排入水溝，將依違反水污染防治法，最重可處新台幣300萬元罰鍰。

市府環保局表示，26日下午2時，巡查時發現潭底溝支流遭不明原因染成藍色，並有漆料漂浮；稽查員研判應是遭倒入油漆，立即往上游追查；結果發現某電機公司廠外，水溝蓋上有藍色油漆殘留。

環保局新聞稿表示，該公司人員坦言，當天上午確實有粉刷外牆，疑似員工調和漆料過程中，不慎打翻流入水溝又未立即清理，導致漆料流入潭底溝支流。

環保局說，高濃度藍色廢水若持續大量流入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態有不良影響。稽查後，立即責令該公司調度砂包防堵染料繼續污染，並清除溝渠藍色廢水。

環保局說，廢油漆應用廢布或廢紙吸附，再使用專用垃圾袋盛裝後交付垃圾車，勿直接排放至河川。後續將依違反水污染防治法規定予以告發，最重可處以新台幣300萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1130127