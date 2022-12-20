豐原八寶圳溝水染紅 中市府查紙類業者釀禍開罰

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台中市豐原區八寶圳大排水溝日前水質呈現鮮紅色，台中市環保局獲報後稽查，查獲紙類加工的業者因貯色桶破裂而污染溝水，責令業者清除並依法開罰。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月20日

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市環保局表示，豐原區豐東路的慈濟公園旁八寶圳大排日前溝內水溝水質呈現鮮紅色，獲報後稽查，查獲紙類加工的業者因貯色桶破裂而污染溝水，責令業者清除並依法開罰。

台中市環保局今天發布新聞稿指出，日前接獲民眾陳情，指豐原區豐東路的慈濟公園旁八寶圳大排溝內溝水顏色出現鮮紅色，經派員追查，查獲某業者從事紙類加工作業，因貯色桶破裂未妥善防範，導致污染八寶圳。

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環保局表示，稽查人員查獲後，立即責令業者採取緊急應變措施，將廠內小溝堵住避免污染擴大，再將溝內污染物清除。另外，將依違反水污染防治法規定，開罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局指出，業者在生產作業時，應謹慎妥善管理原料貯存設施，避免原料滲漏污染河川水體，若因此造成環境污染，將面臨高額罰鍰及衍生後續清理、賠償等費用，得不償失。（編輯：戴光育）1111220