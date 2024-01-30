春遊魚池鄉買蘭花添喜氣 清境農場櫻花提早綻放

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）魚池鄉盛產蘭花，其中虎頭蘭是代表花卉，花姿雍容且觀賞期長，適合新年裝飾和送禮，鄉公所邀遊客來買花；另外，仁愛鄉清境農場櫻花提早約3週綻放，整個2月都是賞花期。

魚池鄉紅茶、香菇、蘭花、咖啡遠近馳名，鄉內多家蘭園種植虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭等，東光花卉區是密集種植區，虎頭蘭主要滿足國內市場，產量占全台8成，國蘭以外銷韓國為主，產量占全台1/4，魚池鄉長劉啟帆邀遊客來賞花、買花，增添春節喜氣。

魚池鄉公所今天發布新聞稿表示，虎頭蘭是魚池鄉代表花卉之一，花成串開展、大而多，與綠葉搭配讓整株花更顯高雅秀麗，雍容花姿且觀賞期長，除盆花觀賞也非常適合切花，虎頭蘭的「虎」與「福」諧音，被視為吉祥、幸運、繁榮象徵，適合新年裝飾和送禮。

另外，國軍退除役官兵輔導委員會清境農場表示，氣溫影響，櫻花花期約提早3週，目前緋寒櫻開約8成，國民賓館、觀山牧區已呈現奼紫嫣紅景象，不同於其他賞櫻景點，來清境農場賞花還可觀看動態綿羊秀及馬術秀，目前聯外道路正常，也能訂得到房。

清境農場副場長王仁助說，寒假開始進入清境地區櫻花季節，場內緋寒櫻盛開中，還有吉野櫻、富士櫻、紅粉佳人、千島櫻、霧社櫻等不同品種，顏色從深紅、粉紅到白色接力綻放，今年入冬數波冷空氣且水氣足，櫻花綻放較去年提早約3週，把握2月賞花期。（編輯：郭諭儒）1130130