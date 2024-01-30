單身經濟夯 中市業者推個人外帶年菜搶攻商機

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）因應現代家庭人口簡單，甚至1個人過年，台中市餐飲業者推出個人外帶年菜套餐，1個人也能溫馨自在過年；還有業者推出外帶年菜套組，1套5道菜，平均1道菜新台幣500元有找。

隨著單身人口不斷成長，連鎖蔬食餐廳寬心園董事長黃瓊瑩今天表示，現代有不少人是一個人過年，今年首度推出個人外帶年菜套餐，800元有找的個人套餐，除了受歡迎的百菇松露飯，還有御膳佛跳牆、和風沙拉等多道料理，甜點是與知名餐館聯名的玉山高山茶提拉米蘇，就算一個人過年也能溫馨又自在。

台中餐飲名店阿秋大肥鵝餐廳指出，今年推出多種外帶年菜組合，不論是大家庭或小家庭都有適合年菜組合，並首度進軍國內各大通路，讓外縣市民眾也能享用，這次還推出1套5道菜的聯名套組，平均1道菜500元有找，其中招牌的紹興筍乾東坡肉、原汁椰子燉土雞等還可以單點。

迎接龍年，星享道酒店表示，旗下國際自助餐推出龍蝦饗宴，即日起到2月29日10道龍蝦料理輪番上陣，還推出住宿發送千元紅包優惠，可以用於住房或美食折抵，也可使用於集團所屬各酒店住宿與餐飲。（編輯：戴光育）1130130

迎接龍年，台中市逢甲商圈知名酒店自助餐推出龍蝦饗宴，即日起至2月29日將有10道龍蝦料理輪番上陣。中央社記者郝雪卿攝 113年1月30日