南投首辦全國身障運動會 特教生黃偉峻代言

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣政府首度承辦2年1次的全國身心障礙國民運動會，逾4300人報名，16項競賽將在全縣17個場地進行，縣府今天和贊助商簽約，並由獲總統教育獎的特教生黃偉峻擔任代言人。

南投縣今年首度承辦全國身心障礙國民運動會，縣府去年3月成立籌備處，賽事5月25日至28日登場，競賽項目包含田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、射擊、保齡球、射箭、地板滾球、籃球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速、特奧籃球，場地分布17處。

為使賽事更順利，縣府邀竹山紫南宮、草屯鎮農會等10家贊助商，提供紀念衫、礦泉水、運動浴巾等所需經費，今天舉行贊助廠商簽約記者會。

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南投縣副縣長王瑞德出席表示，全障運是國內身心障礙最高層級賽事，縣府過去承辦全國中等學校運動會、全民運動會、全國原住民族運動會，以有限資源舉辦運動盛事，今年首度承辦全障運，縣府及所屬機關學校全力投入，籌備處設25組分工，盡力辦理有溫度、有創意的運動賽事。

去年獲總統教育獎的特教生黃偉峻目前就讀水里國中，南投縣長許淑華去年12月到班上觀課，邀黃偉峻擔任全障運代言人；今天記者會除介紹贊助商，也頒發聘書給特奧輪鞋選手黃偉峻擔任代言人，王瑞德盼傳達選手不畏艱難、勇於挑戰自我的運動家精神。（編輯：郭諭儒）1130130