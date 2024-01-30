南投春節計程車加價減半 起運價150元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣政府今天表示，今年春節計程車起運加價下修為每趟次50元，是往年一半價格，與台中市、彰化縣春節加價50元一致，因此，今年2月8日至14日春節連續假期，起運價為100元加收50元，共150元。

南投縣交通管理所今天發布新聞稿表示，今年春節期間2月8日至14日計程車起運加價已定案，往年每趟次加價新台幣100元，今年下修為50元，春節計程車加價為往年一半，與台中、彰化春節期間加價費率50元一致，讓民眾以較優惠加價費率搭計程車，盼增進觀光旅運帶動消費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通管理所表示，春節期間台中市、彰化縣均採起程價加收50元，南投縣自民國109年起為起運價加收100元，為促進民眾春節期間使用計程車服務，交通管理所26日召開審委會，研商今年春節計程車加價費率，考量南投縣計程車費率起運價提高不久且縮短延遲計費秒數，加上中彰投生活圈，因此決議從今年起，春節加價下修為50元。

交通管理所指出，南投縣計程車運價因應物價上漲與各方民間團體爭取計程車司機與從業人員薪資福利，縣府去年11月審委會同意，原起運價自85元上調至100元，並將延遲計費自原每120秒縮短為每100秒。（編輯：謝雅竹）1130130