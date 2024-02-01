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武陵農場追櫻趣 中市推交通套票一站式輕鬆成行

2024/2/1 16:27（2/1 16:56 更新）
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台中市交通局推出「Taichung go套票x武陵花季交通聯票」方案，讓民眾輕鬆享受一站式賞櫻之旅。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月1日
台中市交通局推出「Taichung go套票x武陵花季交通聯票」方案，讓民眾輕鬆享受一站式賞櫻之旅。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）武陵農場櫻花季美景吸引絡繹不絕遊客上山，非住宿旅客使用大眾運輸前往，中市交通局推出「Taichung go套票x武陵花季交通聯票」方案，讓民眾輕鬆享受一站式賞櫻之旅。

根據台中市政府交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，武陵農場1年1度櫻花季2月8日至29日登場，農場內廣植約3萬株櫻花，開闢10大賞櫻景點，其中今年首推3大賞櫻秘境，包括觀月亭、露營區草原旁櫻花秘境及藤花園秘境。

交通局推出「Taichung go套票x武陵花季交通聯票」，包含Taichung go 48小時公車套票（含台中市公車865路保留席）、梨山-武陵來回接駁車、武陵農場門票及享有谷關飯店住宿優惠等。

葉昭甫說，民眾搭乘台中市公共運輸到谷關住宿，再銜接865路線接續後續行程，民眾出示Taichung go套票於櫻花祭期間至谷關溫泉飯店平/假日住宿，皆可享折價新台幣300元，並加贈當日下午茶券及晚餐限量優惠。

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葉昭甫指出，865路公車是台中前往梨山的公車路線，行駛中橫便道，事前預約才能搭乘，「Taichung go套票x武陵花季交通聯票」保留上午6時45分谷關往梨山、下午3時40分梨山往谷關的865區路線公車6席座位，票價只要290元。

「Taichung go套票x武陵花季交通聯票」，Taichung go套票公車適用路線，6條幹線公車（100、200、300、500、700及900路）及8條觀光公車（11、66副、151、153、309、865、866及888路），即日起加入豐原客運所有台中市區公車路線，便利民眾使用。（編輯：陳仁華）1130201

#武陵農場
#台中市交通局
#台中市政府交通局
#葉昭甫
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