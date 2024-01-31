台中9人市民小巴偏鄉4線齊發 2/1起全程免費搭

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市政府在大甲、大安、外埔及后里等地區規劃4條市民小巴公車路線，導入9人座小客車車型營運，深入服務大客車不易行駛服務的路段，2月1日正式上路。

台中市政府交通局今天在外埔區老人文康中心舉行「市民小巴4線齊發」啟動記者會，國民黨台中市議員李文傑、楊啓邦及多名民眾參與。

交通局長葉昭甫表示，疫情過後，觀光業復甦，不少公車駕駛轉投入駕駛遊覽車或轉行物流業，造成公車駕駛流失壓力，因駕駛公車必須具備職業大客車駕照，客運業積極招募駕駛，也響應交通局為駕駛加薪。

葉昭甫表示，「公車駕駛不足，但偏鄉交通不能停」，新上路9人座市民小巴，駕駛員領有職業小客車或以上等級駕照即可駕駛此車型，藉以增加客運業駕駛招募來源，同時解決客運駕駛荒問題。

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葉昭甫指出，4條市民小巴路線分別為市民小巴1「大安國中-海墘-福住里」、市民小巴2「大甲車站－土城-泰安車站」、市民小巴3「大甲車站－六分路-麗寶樂園」及市民小巴4「中科后里辦公室－太平里（含延）」路線，供全程免費搭乘。

另外，市民小巴2路線於外埔區土城西路、土城北路、后里區尾社路等無公車站牌路段也實施隨招隨停，便利民眾乘車，減少民眾步行距離，健全偏鄉公共運輸系統。（編輯：陳仁華）1130131