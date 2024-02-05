新北環保局抽查禮盒 不乏知名廠商過度包裝受罰
2024/2/5 11:24
（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市環保局今天表示，經到各大百貨商場、量販店隨機抽查300件年節禮盒，格力高、義美、新東陽、老協珍等廠商8件禮盒過度包裝，若複查屬實將依法開罰，最重可罰新台幣15萬元。
環保局發布新聞稿指出，為避免產生不必要的垃圾、增加環境負擔，日前依據資源回收再利用法及前行政院環境保護署公告「限制產品過度包裝」規定，到各大百貨商場、量販店隨機抽查300件商品，其中有8件有過度包裝情形。
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環保局公布，有過度包裝商品包括格力高台灣公司Pocky百奇歡樂龍來疊疊樂禮盒、萬鑫企業公司FUNGO芳菓金磚南棗核桃糕、義美食品南崁廠義美原味烘焙堅果禮盒、三合餅舖公司三合餅舖燒餅禮盒及老協珍公司八里廠老協珍熬雞精（9入）；新東陽公司大園廠御品釀醺禮盒、精緻肉品禮盒、京饗宴禮盒。
環保局表示，除依法函請業者陳述意見及移交所在地主管機關進行複查，倘確認違規行為屬實，最高可處15萬元罰鍰並命限期改善。（編輯：張銘坤）1130205
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