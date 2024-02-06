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春節連假將屆 台北自來水園區10日營業可賞櫻花

2024/2/6 11:51（2/6 12:21 更新）
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台北自來水事業處6日表示，台北自來水園區在農曆春節連假期間，僅9日除夕當天休園，10日起至14日皆正常營業，園區內櫻花已陸續綻放，歡迎民眾來走春賞櫻。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年2月6日
台北自來水事業處6日表示，台北自來水園區在農曆春節連假期間，僅9日除夕當天休園，10日起至14日皆正常營業，園區內櫻花已陸續綻放，歡迎民眾來走春賞櫻。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年2月6日
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（中央社記者劉建邦台北6日電）農曆春節連假將屆，台北自來水園區在9日除夕當天休園、10日至14日正常營業，北水處今天表示，園區內的河津櫻、吉野櫻等櫻花已接續綻開，民眾購票入園可獲精美小禮物。

台北自來水事業處發布新聞資料指出，農曆春節連假將屆，鄰近公館商圈、思源路1號的自來水園區，園區內的博物館附近河津櫻近期已進入最佳觀賞期，櫻花與歐式古典主義建築的自來水博物館相輝映。

此外，民眾進入自來水園區後往小觀音山上走，還可看見吉野櫻與八重櫻接續綻放，園區靠近捷運公館站附近，民眾搭捷運抵達園區就能輕鬆賞花。

北水處表示，農曆春節期間，自來水園區僅9日除夕當天休園，10日至14日正常營業，屆時只要購票入園就可獲得餐具收納袋等精美小禮物，數量有限，送完為止。

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北水處指出，配合公館大樓工程，自來水園區將進行整體排水改善工程，為考量民眾安全，園區從2月16日起至4月15日休園，期間暫停營業售票，同時暫停開放婚紗拍攝、好水探秘行程、里民晨間運動、場地租借。

北水處表示，自來水園區進行整體排水改善工程期間，將同步修繕園區整體設備、山區棧道平台、路面銑鋪、精進志工訓練等，提供民眾更好參觀環境與服務品質，並結合在地特色、推動周邊觀光發展，預計春季將在公館水岸廣場推出全新活動，詳情可至自來水園區官方網站。（編輯：張銘坤）1130206

#北水處
#台北自來水園區
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