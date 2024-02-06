高雄高工立體停車場啟用 試營運期間免費停車

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄高工立體停車場今天舉行啟用典禮，可停放470輛小型車及171輛機車，將有效解決當地住宅密集區及商業發達區的停車問題。即日起試營運，開放市民免費停車，自3月1日起開始收費。

高雄市長陳其邁出席啟用典禮時表示，高雄高工立體停車場由中央前瞻計畫及市府共同投資新台幣5.9億元興建，今天啟用，可緩解輕軌C28、C29站及未來捷運黃線的Y8站的停車需求。

陳其邁指出，輕軌通車後，已成為許多長輩與小朋友通勤、上學主要交通工具，周遭商家生意也大幅提升，市府將持續與高捷公司協商加密班次，或採加掛車廂方式，讓輕軌逐漸成為市民生活一部分。

高雄市交通局表示，高雄高工立體停車場樓高5層，可停放470輛小型車及171輛機車，除可有效解決當地住宅密集區及商業發達區的停車問題。停車場即日起試營運，開放市民免費停車，自3月1日起將開始收費。

交通局長張淑娟說，該停車場具有永續及智慧特色，後續將設置47席電動綠能車位；另外，智慧化設備包括即時顯示車輛位置、3D車牌辨識、全自動繳費機、室內停車資訊即時顯示等，有助減少駕駛找尋車位時所產生的油耗及空氣污染。

停車場目前訂定收費標準為小型車1小時30元（開幕優惠期間，當天最高收費上限100元，隔日另計）、機車當日計次收費15元（隔日另計）。

另外，配合停車場啟用，市府也籌措1.46億元在大順路進行近5公里的人本造街計畫，擴大街角空間、行穿線，改善人行道，預計今年8月可全數完工。（編輯：黃世雅）1130206