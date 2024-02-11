台中盛香堂老工廠華麗轉身 獲德國紅點設計獎

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市東區新增文化創意市集「富興工廠1962」，原本是化妝品公司「盛香堂」生產「雪芙蘭」的老工廠，華麗轉身蛻變為有機生態聚落，獲台灣金點設計獎、德國紅點設計大獎肯定。

創立於台中的「清筑設計」擅長商業空間設計與老屋改造，2021年由於原有辦公空間不敷使用，總監許清皓想找70坪老房改造為辦公室，無意間發現隱藏巷弄中的700坪老工廠，就是興建於1962年的台灣本土化妝品公司「盛香堂」早期生產基地。

許清皓告訴中央社記者，工廠原本為3層樓加強磚造斜屋頂建築，立面外觀為簡單水泥粉光、木格窗與舊窗花，雖樸實無華但具1960年代台灣工廠建築時代性，見證台灣本土產業發展歷程，也歷經台中舊城區興衰，10多年前盛香堂生產規模擴大，生產重心轉移，這棟老工廠逐漸沒落與荒廢。

許清皓說，2021年發起老工廠再生計畫，同年12月以「富興工廠1962」為名對外開放，目前集結創意、設計與文化等不同品牌進駐，結合生活美學相關產業與藝文活動，進駐商家涵蓋生活風格美學及餐飲等獨立創業品牌為主。

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2023年富興工廠獲台中市政府文化局台中市歷史老屋再生補助，和都市發展局台中市老舊街區活化整修補助等資源挹注，重新打造美學創意新聚落，經營2年後就獲「德國紅點設計」、「日本GOOD DESIGN」及「台灣金點設計獎」肯定。

許清皓期待工廠能以活化後新姿態繼續存在，喚醒老台中人共同記憶，也讓外地旅客甚至世界旅人看見不一樣的台灣在地故事。（編輯：李明宗）1130211