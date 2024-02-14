蘇花路廊崇德段試辦高乘載管制 效果不佳暫停執行

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）春節連假進入尾聲，蘇花路廊北上路段昨天起湧現北上車潮，公路局首度試辦崇德路段高乘載管制，執行約90分鐘，但效果不如預期，造成回堵速度增快，立即暫停執行。

公路局東區養護工程分局統計，13日蘇花路廊花蓮往宜蘭方向湧現逾2萬輛北返車潮，大量車潮一度造成花蓮崇德路段回堵，車多狀況維持到14日凌晨4時。

公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心主任陳國正今天接受中央社記者採訪指出，昨天中午12時許，於花蓮太魯閣大橋北上約500公尺路段，試辦大客車優先道開放高乘載一般車輛通行措施。

陳國正指出，昨天試辦約1個半小時，因車流量超過預期，且現場2車道儲車空間不足，加快回堵速度，效果不如預期，下午1時40分後便解除一般車輛高乘載管制。

陳國正表示，首次試辦效果不佳，今天預計不會執行高乘載管制，春節後會再檢討，評估執行面及現場車道狀況該如何因應。

根據公路局東區養護工程分局統計，今天截至中午12時，蘇花路廊北上車流量約9100輛次，高峰落在上午11時至中午12時超過1000輛次，較昨天減少許多，預計車多狀況將維持至下午4時。（編輯：張銘坤）1130214